Corona-Pandemie : Die Inzidenz sinkt in Trier und im Kreis Trier-Saarburg – jeder Vierte einmal geimpft

Trier/Saarburg Sowohl in der Stadt Trier als auch im Kreis Trier-Saarburg sinken die Siebem-Tages-Inzidenzen. Auch zur Impfquote gibt es Neuigkeiten.

41 weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Freitag gemeldet – 23 aus dem Landkreis und 18 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 6569 (2498 in der Stadt Trier und 4071 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt am Freitag laut dem Robert-Koch-Institut in Trier bei 73,5 und im Landkreis Trier-Saarburg bei 67,6.

Damit liegt der Landkreis inzwischen am vierten Werktag in Folge unter der Marke von 100. Sollte auch am Montag die Inzidenz unter 100 liegen, könnte die „Notbremse“ mit all ihren Einschränkungen am Mittwoch, 5. Mai, auslaufen.