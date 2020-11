Aktuelle Corona-Zahlen : 41 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis: Erneut Infektionsgeschehen in der AfA Hermeskeil

41 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis: Erneut Infektionsgeschehen in der AfA Hermeskeil

Trier/Saarburg Am heutigen Freitag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 41 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 11 aus der Stadt Trier und 30 aus dem Landkreis. Auch in der Hermeskeiler Afa gibt es wieder Fälle.

In den 30 Neuinfektionen im Landkreis sind 15 Fälle eines erneuten Ausbruchs in der AfA Hermeskeil enthalten, der als lokal begrenztes Geschehen einzustufen ist. Entsprechende Eindämmungs- und Kontrollmaßnahmen sind gemeinsam mit der AfA Hermeskeil eingeleitet worden.

Die Zahl der Infizierten liegt aktuell nahezu unverändert bei 323 Personen. Diese verteilen sich wie folgt: 198 im Landkreis und 125 in der Stadt Trier. 24 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 16 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier.

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil wurden 15 Personen positiv getestet. Bereits zuvor waren hier zwei infizierte Personen isoliert. In Abstimmung mit der ADD Trier wurde eine Quarantäne für den betroffenen Wohnbereich angeordnet. Die Umgebungsuntersuchungen laufen. Weiterhin im Blick ist das Infektionsgeschehen im Altenzentrum St. Irminen in Trier, wo ein weiterer Wohnbereich betroffen ist. Entsprechende Quarantänereglungen wurden veranlasst.