Corona Pandemie : 46 Neuinfektionen in Stadt und Kreis

46 Neuinfektionen in Stadt und Kreis

Trier (red) Gestern sind dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 46 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden: 21 aus dem Landkreis und 25 aus der Stadt Trier.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute in der Stadt bei 107,6 und im Landkreis bei 64,9 und damit unverändert deutlich über dem Grenzwert der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplanes Rheinland-Pfalz.

Aktuell gelten 320 Personen als infiziert, 144 im Landkreis und 176 in der Stadt Trier. 13 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung – fast doppelt so viele wie gestern.