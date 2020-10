Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Jetzt mehr als 1000 Infizierte seit März

Für Trier und den Kreis zuständig: Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg (Paulinstraße 60, Trier). Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg Corona: 47 Neuinfektionen in Stadt und Kreis am Dienstag – Rotes Kreuz testet alle Flüchtlinge in der Afa Trier.