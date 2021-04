Corona : 53 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier Die Corona-Inzidenz bleibt in Trier und Trier-Saarburg auch am Samstag unter der 100er-Marke. So sehen die aktuellen Fallzahlen aus:

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurden am Samstag, 17. Appril, 53 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 33 aus dem Landkreis und 20 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt 6117 (2299 in der Stadt Trier und 3818 im Landkreis Trier-Saarburg).

Bisher wurden 665 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 593 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. und 41 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere 31 Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheits-ministeriums in der Stadt Trier bei 98,6 sowie im Landkreis bei 95,0 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern. (Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.)

Zahl der aktuell infizierten Personen steigt weiter

Die Zahl der aktuell Infizierten steigt weiter an und liegt aktuell bei 619 – 39 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 388 im Landkreis und 231 in der Stadt Trier. 13 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 645

VG Konz: 908

VG Ruwer: 346

VG Saarburg-Kell: 983

VG Schweich: 532

VG Trier-Land: 404