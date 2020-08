Pandemie : Corona: 54-mal Afa plus drei neue Infektionen

Trier Außerhalb der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Hermeskeil gibt es im Landkreis und in der Stadt Trier drei weitere Corona-Fälle – zwei in der Stadt Trier und einer im Kreis. Das hat am Sonntag das Gesundheitsamt gemeldet.

Zusammen mit den Fällen in der AfA erhöht sich die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen damit auf 501 (336 Kreis und 165 Stadt Trier).