Corona-Pandemie : 51 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg – Inzidenzen liegen über 80

51 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg – Inzidenzen liegen über 80

Trier/Trier-Saarburg Die Zahl der Neu-Infektionen in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg steigt weiter. Am Donnerstag sind dem zuständigen Gesundheitsamt 51 neue positive Coronatests gemeldet worden.

51 weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag gemeldet – 37 aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 6017 (2257 in der Stadt Trier und 3760 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 86,1 sowie im Landkreis bei 85,0 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 550 – 15 mehr als am Mittwoch. Diese verteilen sich wie folgt: 350 im Landkreis und 200 in der Stadt Trier. Elf Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.