Gesundheit : Corona: 56 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis Wieder Todesfall eines Patienten aus Trier

Corona: 56 Neuinfektionen in der Stadt und im Landkreis Wieder Todesfall eines Patienten aus Trier

Trier Am heutigen Freitag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 56 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Eine Patientin aus Trier ist gestorben.

Diese verteilen sich wie folgt: 31 aus dem Landkreis und 25 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 2764 (1069 in der Stadt Trier und 1695 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 84,3 und im Landkreis bei 88,4 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Die Zahl der Infizierten ist weiter gestiegen und liegt aktuell bei 439 Personen, 277 im Landkreis und 162 in der Stadt Trier – 5 mehr als gestern. 22 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 17 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier und 5 im Kreiskrankenhaus Saarburg.