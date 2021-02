Corona-Pandemie : 6 Neuinfektionen im Landkreis, keine in der Stadt

6 Neuinfektionen im Landkreis, keine in der Stadt

Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sechs weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, alle aus dem Landkreis und keine aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt nun 4978 (1845 in der Stadt Trier und 3133 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 30,5 sowie im Landkreis bei 41,5 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.