Aktuelle Fallzahlen : Niedrigster Wert seit Mitte Oktober - 6 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Niedrigster Wert seit Mitte Oktober - 6 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg In Trier und im Umland haben sich sechs weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Impfungen in den Altenheimen werden fortgesetzt.

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg nur sechs weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, je drei aus der Stadt Trier und dem Landkreis. Das ist der niedrigste Wert an Neuinfektionen seit Mitte Oktober 2020.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 4107 (1528 in der Stadt Trier und 2579 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken und liegt in der Stadt Trier bei 77,1 und im Landkreis bei 81,7 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100 000 Einwohnern.