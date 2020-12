Gesundheit : Corona: 71 Neuinfektionen in der Stadt Trier und im Landkreis

Trier/Saarburg Am heutigen Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 71 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 24 mehr als Donnerstag vergangener Woche. Die Zahlen verteilen sich wie folgt: 57 aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier. Schwerpunkt ist der Ausbruch in einem Seniorenzentrum in Konz.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 104,0 und im Landkreis bei 129,2 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100 000 Einwohnern.

Die Zahl der Infizierten ist wieder deutlich angestiegen und liegt aktuell bei 527 Personen, 322 im Landkreis und 205 in der Stadt Trier – 71 mehr als gestern. 34 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 20 hiervon im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier, 10 im Kreiskrankenhaus Saarburg und vier in anderen Krankenhäusern.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 3068 (1176 in der Stadt Trier und 1892 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden:

VG Hermeskeil: 323; VG Konz: 450; VG Ruwer: 140; VG Saarburg-Kell: 459; VG Schweich: 285; VG Trier-Land: 235.

Neben dem Seniorenheim in Konz Mitte sind 14 weitere Seniorenheime von Corona-Infektionen betroffen.

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung rät dringend, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, regelmäßig einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und zu lüften sowie Kontakte auch im privaten Umfeld auf ein Minimum zu begrenzen.

Bei einem positiven Befund gilt auch bei Haushaltsangehörige die Pflicht zur Selbstisolation und Quarantänisierung, auch bei einem Krankheitsverdacht sowie bei den jeweiligen Kontaktpersonen der Kategorie I.