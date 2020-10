Pandemie : Corona: Acht Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Trier/Trier-Saarburg Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg meldet am heutigen Freitag acht weitere Infektionen mit dem Corona-Virus – vier aus der Stadt Trier und vier aus dem Landkreis.

Aktuell gelten 36 Menschen als infiziert, 22 im Landkreis und 14 in der Stadt Trier. Drei Patienten befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Die Ergebnisse der Umgebungsuntersuchungen in der Meulenwaldschule und der AfA Hermeskeil erwartet die Kreisverwaltung in der kommenden Woche.