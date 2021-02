Corona aktuell 4. Februar : Elf weitere Neuinfektionen weiterer Nachweis der „britischen Virusvariante“

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Sarburg wurden am heutigen Donnerstag elf weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, sieben aus dem Kreis und vier aus der Stadt Trier.

Bei einer weiteren Person wurde die sogenannte britische Virus-Mutation nachgewiesen. Es handelt sich um eine Person aus dem Familienumfeld eines an der Corona-Mutation erkrankten Kindes.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten steigt auf 4546 (1703 in Trier und 2843 im Kreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in Trier bei 20,6 und im Kreis bei 45,5 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.