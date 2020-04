Trier : Corona aktuell Trier/Trier-Saarburg: 161 Erkrankte, 45 wieder gesund

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Donnerstag weitere bestätigte Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger gemeldet worden.

Die bestätigten Fälle in Trier erhöhen sich damit auf 69. Im Landkreis Trier-Saarburg sind inzwischen 92 bestätigte Infektionen gemeldet. Insgesamt fünf Patienten – alle aus dem Landkreis – befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier. Ein Patient wird im Krankenhaus Hermeskeil behandelt. Inzwischen konnten insgesamt 45 Quarantäneverfügungen vormals positiv getesteter Personen aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um 28 Personen aus dem Landkreis und 17 aus der Stadt Trier.