Pandemie : Corona-Alarmstufe Rot für Trier, Trier-Saarburg soll heute noch folgen

Trier/Saarburg Die Stadt Trier hat laut Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Donnerstagabend die Alarmstufe Rot des Corona-Aktionsplans des Landes erreicht. Der Landkreis Trier-Saarburg werde aller Voraussicht nach im Laufe des Freitags folgen.

Alarmstufe Rot gilt ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Dieser Inzidenzwert lag in der Stadt Trier zuletzt bei 45,7, im Landkreis Trier-Saarburg bei 42,2. Inzwischen hat Trier laut OB Leibe den Schwellenwert 50 überschritten, im Landkreis werde das wohl noch heute auch der Fall sein.

Trier und Trier-Saarburg: Masken in der Fußgängerzone und im Unterricht?

Bereits am Donnerstag hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Änderungen der landesweiten Regeln bekanntgegeben: Ab Alarmstufe Rot gilt demnach Maskenpflicht in weiterführenden Schulen auch während des Unterrichts. Ab Montag gilt außerdem landesweit, dass zu privaten Feiern und Partys maximal 25 Gäste zusammenkommen dürfen.

Die gemeinsame Task Force von Stadt und Landkreis hat sich am Freitagmorgen getroffen, um zu besprechen, wie die weiteren Empfehlungen des Landes-Aktionsplans konkret vor Ort umgesetzt werden sollen.

Ob zum Beispiel die zulässige Kundenzahl in Geschäften reduziert, es eine vorgezogene Sperrstunde für die Gastronomie geben oder die Trainingsmöglichkeiten von Sportmannschaften in Hallen eingeschränkt wird, soll in einer derzeit laufenden Pressekonferenz verkündet werden.