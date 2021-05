Corona : Corona-Ausbruch am Max-Planck-Gymnasium in Trier

Corona-Ausbruch am Max-Planck-Gymnasium in Trier

Trier Am Max-Planck-Gymnasium hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Das hat die Pressestelle der Kreisverwaltung Trier-Saarburg bestätigt, die auch für das Gesundheitsamt in Trier zuständig ist. Mehrere Lehrkräfte und Mitarbeiter sind demnach positiv getestet worden.

Der SWR hatte am Nachmittag mit Verweis auf eine stellvertretende Schulleiterin vermeldet, dass mehrere Lehrerinnen und Lehrer sowie Mitarbeitende positiv auf das Virus getestet worden seien. Da kein geordneter Unterricht möglich sei, werde in Absprache mit dem Gesundheitsamt zum Digitalunterricht zurückgekehrt. Klassenarbeiten, so berichtet der Sender, würden bis Freitag noch in Präsenz geschrieben. Die Infektionen seien bei den Routine-Tests aufgefallen, die für Schüler und Lehrer zweimal wöchentlich verpflichtend sind.