Corona-Bekämpfung : Wöchentliche Impfberatung im Bürgerhaus Trier-Nord

Mit Flyern und Plakaten soll auf die Impfberatung aufmerksam gemacht werden. Foto: Bürgerhaus Trier-Nord

Trier-Nord Die Allgemeinmedizinerin Dr. Dorothea Warscheid hilft ab morgen, 16. Juni, jeden Mittwoch bei Fragen rund um die Corona-Impfung.

Seit dem 7. Juni können sich alle Bürger für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Der Bürgerhaus Trier-Nord informiert in Trier-Nord fachkundlich bei Fragen rund ums Impfen und bietet eine ehrenamtliche Impf-Beratung an. Dr. Dorothea Warscheid, bis 2018 Hausärztin in der Paulinstraße, steht ab heute jeden Mittwoch zur Beratung zur Verfügung – vor Ort im Stadtteilcafé Bürgerhaus Trier-Nord, aber auch telefonisch.

„Die Impfung ist der Schlüssel, die Pandemie zu besiegen. Ab dem 7. Juni fällt die Priorisierung und jeder kann sich anmelden. Wir als Bürgerhaus Trier-Nord e.V. wollen, dass auch möglichst viele aus unserem Quartier eine Impfung erhalten. Nur so können wir den Weg zu unserem normalen Leben zurückfinden, das wir uns so sehr zurückwünschen. Daher wollen wir aktiv für eine Impfung werben“, so der Vorstandsvorsitzende des Vereins Bürgerhaus Trier-Nord, Markus Nöhl.

„Wir möchten darauf hinweisen, dass nun für alle Personen ab 12 Jahren die Möglichkeit besteht, sich für eine Impfung anzumelden. Aber viele Bewohnerinnen und Bewohner haben noch Fragen: Wie sinnvoll ist eine Impfung? Gibt es Risiken? Wie melde ich mich an? Ist die Impfung für mein Kind sinnvoll? Hier kann unser offenes Beratungsangebot informieren und Unterstützung bieten. Mit Flyern, die wir zeitnah in den Haushalten im Nells-Ländchen verteilen und Plakaten in den wichtigen Einrichtungen werden wir auf das Angebot aufmerksam machen“, so ergänzt Inge Buschmann, pädagogische Leitung.

Mit Frau Dr. Dorothea Warscheid wurde laut der Mitteilung des Vereins eine ortskundige Medizinerin gefunden, die viele Bewohner aus ihrer praktischen Arbeit persönlich kennt. So war sie von 1989 bis 2018 Hausärztin im Quartier.

Auch arbeitet sie seit Jahren im Beirat und Vorstand des Vereins ehrenamtlich mit. Seit 2020 unterstützt sie als erste Vorsitzende die Arbeit des Fördervereins der TelefonSeelsorge Trier.

„Impfen schützt uns wirksam vor einer Corona-Infektion oder zumindest vor einem schweren Verlauf. Und je mehr sich impfen lassen, um so mehr werden wir alle vor dieser gefährlichen Krankheit geschützt“, erklärt Frau Warscheid.

„Ich freue mich, dass wir mit Frau Dr. Warscheid eine bekannte und fachkundige Beraterin in unserem Team haben und so ein wichtiges Beratungsangebot anbieten können. Wir wollen auch in Trier-Nord bei den Impfungen vorne sein“, schließt der Vereinsvorsitzende Markus Nöhl.