Glaube : Corona-Bittmesse mit dem Bischof in Trier

Trier (red) Für Ärzte und Pflegepersonal, für Menschen in besonderer Not, für Familien, deren Kinder unter der aktuellen Lage leiden, für an Covid-19 Verstorbene und für alle Anliegen, die Menschen während der Corona-Pandemie vor Gott bringen, feiert Bischof Stephan Ackermann am Montag, 18. Mai, um 9 Uhr eine Bitt-Messe im Trierer Dom.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken