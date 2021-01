Corona-Regeln : Bundespolizei erwischt 80 Maskenverweigerer in Zügen

Trier/Saarburg Es gibt immer wieder Fälle mit renitenten Verweigerern des Mund-Nasenschutzes in der Bahn. Ein größeres Problem macht die zuständige Bundespolizei Trier in der Region aber nicht aus.

Während die Bundesregierung beschlossen hat, dass im öffentlichen Nahverkehr niemand mitfahren darf, der keinen medizinischen Mundschutz trägt, gibt es immer wieder Meldungen von Menschen, die überhaupt keine Masken akzeptieren wollen. Manchmal eskaliert die Lage. Dann muss die Bundespolizei – wie zuletzt am Samstagabend am Trierer Hauptbahnhof in zwei Fällen geschehen – renitente Maskenmuffel festnehmen. Am Abend des 8. Dezembers ereignete sich sogar ein noch krasserer Fall am Haltepunkt in Trier-Süd. Da schlug ein Maskenverweigerer einen 22-jährigen Zugführer so hart ins Gesicht, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.