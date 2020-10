Pandemie : Corona: Drei Neuinfektionen in der Stadt Trier

Trier/Saarburg Drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag aus der Stadt Trier gemeldet. 63 Personen gelten aktuell als infiziert, 32 im Landkreis und 31 in der Stadt Trier.

Die Tests ist den Schulen haben laut der Stadt und dem Kreis einen weiteren positiven Fall am Max-Planck-Gymnasium Trier ergeben. Dort finden weitere Umgebungsuntersuchungen statt. In der Nelson-Mandela-Realschule in Trier sowie der Berufsschule Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier liegen erste Testergebnisse vor – bisher alle negativ. Jedoch werden in der Berufsschule noch Testungen vorgenommen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.