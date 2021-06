Die aktuellen Zahlen : Corona: Drei Neuinfektionen in Trier – 43,3 Prozent einmal geimpft

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Trier/Saarburg Drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Mittwoch gemeldet – alle aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt jedoch nur um insgesamt zwei Fälle an, da ein gestern in der VG Trier-Land gemeldeter positiver Fall am Mittwoch nachträglich als negativ korrigiert wurde.

Somit beträgt die Gesamtzahl der Fälle nunmehr 7168 (2740 in der Stadt Trier und 4428 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner beträgt am Mittwoch laut dem Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz in der Stadt Trier 17,9 und im Landkreis Trier-Saarburg 11,4.

Aktuelle Corona-Zahlen nun täglich auch per Twitter

Seit gestern kann man sich über die täglichen Fallzahlen und Inzidenzen im Kreis auch per Twitter informieren. Mit dem Start des Twitter-Profils der Kreisverwaltung findet man dort unter @LKTrierSaarburg nun auch Tag für Tag die wichtigsten Neuigkeiten zur Corona-Lage.

Aktuelle Impfquote in Stadt und Kreis

Im gemeinsamen Impfzentrum des Kreises und der Stadt wurden (Stand Mittwoch, 9. Juni, 13 Uhr) 59 947 Erstimpfungen und 34 752 Zweitimpfungen vorgenommen. Die gemeinsame Impfquote inklusive Impfungen bei Hausärzten und durch mobile Impfteams und ähnliches beläuft sich auf 43,3 Prozent bei Erstimpfungen (112 528 Menschen) und 22,5 Prozent bei Zweitimpfungen (58 591 Menschen).

Aktuelle Informationen zu Fragen rund um das Thema Impfungen finden sich auch auf der Internetseite des Landes unter https://impftermin.rlp.de

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 239 – 19 weniger als am Dienstag. Diese verteilen sich wie folgt: 156 im Landkreis und 83 in der Stadt Trier. Zwei Patienten aus dem Landkreis und der Stadt befinden sich aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg im Vergleich zu Dienstag wie folgt auf die Verbandsgemeinden (VG):

VG Hermeskeil: 700

VG Konz: 1025

VG Ruwer: 448

VG Saarburg-Kell: 1129

VG Schweich: 640

VG Trier-Land: 486

Seit Dienstag wurden dem Gesundheitsamt weitere Nachweise von Virusmutationen gemeldet. Die Gesamtzahl der Virusmutationen beläuft sich auf 1561, davon 1455 Mal die „britische“ Virenmutation B.1.1.7., 76 Mal die „südafrikanische“ Virusmutation B.1.351 und fünf Nachweise der „indischen Virusvariante“ B.1.617. Weitere 25 Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Gesundheitsamt: AHAL-Regeln strikt beachten und verantwortungsvoll handeln

Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung rät unverändert, auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.

Bei einem positiven Befund gilt auch bei Haushaltsangehörigen die Pflicht zur Selbstisolation und Quarantänisierung, auch bei einem Krankheitsverdacht sowie bei den jeweiligen Kontaktpersonen der Kategorie I.