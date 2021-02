Bildung trotz Corona : Ungewöhnliches Austausch-Jahr - So ergeht es Erasmus-Studenten in Trier und denen, die eigentlich hier sein sollten

Erasmus-Student Vincenzo Monaco aus Italien hofft, im Sommersemester nach Trier kommen zu können. Foto: Privat

Trier Auch in Corona-Zeiten bewerben sich internationale Studenten an der Uni Trier: Semester in Trier vor dem Laptop oder gar Austauschjahr online, ohne im Wunschland zu sein? Das klingt verrückt? Hier sind die Geschichten von aktuellen Erasmus-Studenten:

Vincenzo Monaco wischte gerade den Flur im Haus seiner Eltern, als sich die Pläne für sein Auslandsstudium gewaltig ändern sollten. Es war der 23. Oktober 2020. In zwei Tagen wollte der 22-Jährige sein süditalienisches Dorf Sicignano degli Alburni verlassen und endlich nach Deutschland fliegen.

Er hatte einen Platz als Erasmus-Student an der Universität Trier für die Fächer Germanistik und Romanistik. In Italien studiert Monaco an der Universität Salerno bei Neapel das Fach Ausländische Sprachen und Kulturen für Deutsch, Spanisch und Englisch.

Monaco wollte bereits im vergangenen März sein Auslandsstudium beginnen, doch wenige Tage vor Abflug eskalierte die Corona-Pandemie und Monaco musste seine Pläne verschieben. Nun begann er bereits das siebte Semester. Die Zeit wurde knapp. Aber in zwei Tagen würde er in Deutschland sein. Dann kam seine Schwester von der Arbeit und sagte, sie habe vorhin eine Fanta getrunken und nichts geschmeckt. Ein paar Tage zuvor hatte sie etwas Fieber gehabt, aber das ließ schnell nach.

Es war ein Freitagnachmittag. Monaco fuhr mit seiner Schwester zu einem Labor. Sie machte einen Corona-Test. Noch am Abend kam das Ergebnis: positiv. Nachts bekam Monaco Fieber. Wie sich zeigen sollte, war die ganze Familie am Coronavirus erkrankt und musste sich einen Monat lang in Quarantäne begeben.

Währenddessen spitzte sich die Situation weiter zu und der Präsident von Monacos Universität verbot allen Studierenden ins Ausland zu reisen, um dort an Austauschprogrammen teilzunehmen.

Doch Monaco musste seine Pläne nicht ganz aufgeben. Er konnte sein Erasmus-Studium online absolvieren – von Italien aus. Begeistert ist Monaco davon nicht sonderlich. „Ich verschwende meine Zeit. Die Kurse sind sehr interessant, aber wäre ich in Deutschland, könnte ich mein Deutsch viel stärker verbessern. Ich möchte so bald wie möglich nach Trier.“ Und natürlich vermisst er auch das ganze Drumherum: neue Freunde zu finden, auf Partys gehen, „was Studenten in normalen Zeiten eben so machen“.

„Wir hatten vor Beginn des Wintersemesters gehofft, den Austausch-Studierenden auch Veranstaltungen auf dem Campus anbieten zu können“, sagt Janina Kröner, die an der Universität Trier Austauschstudenten berät und betreut.

Das habe sich dann leider zerschlagen. Dennoch kamen knapp 50 Austauschstudenten nach Trier. Normalerweise wären es 120 bis 130. „Für das Sommersemester rechnen wir ebenfalls mit etwa 50 Studenten. Regulär kommen sonst etwa 70 bis 80“, sagt Kröner. „Eine reine Online-Teilnahme vom Heimatland aus ist nur für rund zehn Prozent unserer Austauschstudierenden eine Option.“

Neben den Erasmus-Studenten gibt es an der Universität auch internationale Studenten, die ganze Studiengänge in Trier absolvieren. Zu ihnen gehört Minrong Chen, 25, aus Taiwan. Sie studiert Deutsch als Zweit- und Fremdsprache im Master. Deutsch ist für sie „die schönste europäische Sprache“. Chen kam im Oktober nach Deutschland, obwohl ihr schon klar war, dass sich die Corona-Situation verschärfen wird. „Ich wollte das unbedingt machen.“

Trotz der Pandemie empfindet sie die Situation nicht angespannt. „Es ist nur schade, dass man fast keinen Kontakt zu anderen Studenten hat und alles nur online ist. Das ist ein bisschen langweilig“, sagt Chen.

Sie wohnt alleine in einem Appartement, hat sich aber mit ihren koreanischen Vermietern angefreundet. Die Sprache spricht sie neben Deutsch, Englisch und Japanisch. Chen hat eine andere Studentin aus Taiwan kennengelernt, mit der sie ab und an wandern geht. Die Taiwanerin hofft nun darauf, dass sich die Corona-Situation bessert und die Restriktionen gelockert werden. Sie würde auch gerne reisen und mehr von Deutschland sehen.

Azizmo Kurbansho ist schon seit Juni 2019 in Deutschland. Die 26-jährige Tadschikin hat an einer Privatsprachschule in Essen ihr Deutsch verbessert, bevor sie dieses Wintersemester in Trier ihren Master in Betriebswirtschaftslehre begann.

In Trier hat sie sich gleich verliebt. „Ich mag die römische Architektur und dass man vom Petrisberg und der Mariensäule aus die ganze Stadt sehen kann. Ich habe immer davon geträumt, dass ich in Deutschland in der Uni im Hörsaal sitze und Vorlesungen höre“, sagt Kurbansho.

Dass nun die Vorlesungen online sind, gefällt ihr nicht besonders. „Ich möchte auch andere Studenten treffen und mit den Professoren und Dozenten sprechen.“ Auch dass sie nicht in der Bibliothek lernen kann, gefällt ihr nicht. Immerhin bekam sie viel Unterstützung. „Die Uni Trier hilft sehr mit allem“, sagt sie.

Am Anfang habe ihr das Internationale Zentrum der Uni, ein ehrenamtlicher Verein, mit allem Bürokratischen geholfen. Und das Zentrum hat viel auf die Beine gestellt, etwa das virtuelle Café International für interkulturelles Beisammensein jeden Mittwochabend oder den Sprachabend im Anschluss.

Kurbansho hat so zumindest online ein paar Studenten kennengelernt. Dennoch „ist es traurig, dass man das normale Studentenleben nicht erleben kann. Zum Glück wohne ich in einer WG“, sagt sie. So kann sie mit ihren Mitbewohnern Filme schauen oder spazieren gehen.

Vincenzo Monaco hofft wie alle, dass sich die Situation bald entspannt. Er würde gerne das Sommersemester seines Erasmus-Austausches in Trier verbringen.

