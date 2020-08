Virus-Ausbreitung : Corona Fälle in Trier - Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne

Corona Fälle in Trier - Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne

Trier In Trier sind bei zwei Schülern Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Nun müssen Mitschüler und Lehrer in Quarantäne.

Am Montag hat wieder der Unterricht in den rheinland-pfälzischen Schulen begonnen, am Mittwoch gibt es erste Fälle. Bei Schülern ist eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden.