Pandemie : Aktuelle Corona-Fallzahlen im Kreis Trier-Saarburg am 15. November - Neuer Todesfall

Aktuelle Corona-Fallzahlen im Kreis Trier-Saarburg am 15. November - Neuer Todesfall

Trier Im Landkreis Trier-Saarburg und in Trier haben sich auch a Sonntag weitere Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Das Gesundheitsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Am heutigen Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 22 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 8 aus dem Landkreis und 14 aus der Stadt Trier. Eine ältere Patientin ist im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Dabei handelt es sich nicht um eine Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheimes. Es ist der insgesamt 13. Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Landkreis Trier-Saarburg. In der Stadt Trier war bisher ein Todesfall zu beklagen.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt somit auf 1820 (747 in der Stadt Trier und 1073 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz ist sowohl in der Stadt Trier (aktuell 66,4) als auch im Landkreis (68,3) weiter leicht gesunken und liegt deutlich unter der Marke von 100 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohner.