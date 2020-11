Pandemie : Corona-Gemeinschaftsklinik in Trier wird wieder eröffnet

Trier Die beiden Trierer Kliniken Brüderkrankenhaus und Mutterhaus werden ihr Corona-Gemeinschaftskrankenhaus wieder in Betrieb nehmen. Gleichzeitig wird es Einschränkungen bei den planbaren Behandlungen und Operationen geben.

Das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier wird ab Dienstag wieder eröffnet. Von da an sollen in dem von Brüderkrankenhaus und Mutterhaus betriebenen Krankenhaus wieder an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt werden. Angesichts steigender Infektionszahlen und der Zunahme der intensivpflichtigen Covid-Patienten in beiden Kliniken hätten die Verantwortlichen der beiden Häuser beschlossen, die Corona-Intensivstation im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus ab kommenden Dienstag wieder zu eröffnen, heißt es in einer Mitteilung. „Ziel ist es, in Vorbereitung auf eine zu erwartende größere Zahl von Covid-Patienten sowie zunehmender Anfragen sowohl aus der Versorgungsregion als auch den Grenzgebieten die reguläre Patientenversorgung an den Hauptstandorten der beiden Krankenhäuser weitestgehend sicherzustellen und die Patientenströme weitestgehend zu trennen“, sagt Christian Sprenger, medizinischer Geschäftsführer des Klinikums Mutterhaus. Dies werde allerdings zu Einschränkungen im Routineprogramm sowie der sonstigen Patientenversorgung führen, damit ausreichend pflegerisches und ärztliches Personal für die zusätzlichen Intensivbetten zur Verfügung steht.