Trier : Senioren in einsamen Zeiten zuhören

Trier Von Arztbesuchen über Einkaufen und Gassigehen – der Verein Corona-Hilfe-Trier unterstützt Hilfsbedürftige bei einer Vielzahl alltäglicher Herausforderungen der Pandemie. Die größte Nachfrage besteht hinsichtlich seelischer Betreuung.

Die Betroffenen hatten Hilfe ihrer Nachbarn in Anspruch nehmen müssen. Dabei habe sich der persönliche Kontakt nicht dauerhaft vermeiden lassen. „In diesem Zuge wuchs in mir der Wunsch nach einem übergeordneten Träger, dem es zwangsläufig einfacher fallen musste, den organisatorischen Herausforderungen und gesetzgeberischen Auflagen zu entsprechen“, erklärt Fischer weiter. Schnell fand er in seinem Bekanntenkreis Gleichgesinnte.

Unter anderem die Eigentümer des Bistros „Oase“ in der Deutschherrenstraße unterstützten das Engagement von Anfang an: „Sie haben unsere Care-Packages für die Trierer Obdachlosen beispielsweise mit belegten Brötchen und alkoholfreien Getränken bestückt.“ Inzwischen dient das Etablissement sogar als Vereinsheim.

„Die Unsicherheit der Menschen ist spürbar“, so Fischer. „Viele rufen an, um über die Entwicklungen rund um Corona zu sprechen oder von uns Informationen in dieser Hinsicht zu erhalten.“ Zudem hätten viele Ältere das Bedürfnis über ihr Leben und ihre Familie zu erzählen. So habe er momentan quasi nie Feierabend: „Die Nachfrage nach seelischer Betreuung ist über die Zeit viel stärker geworden und das ist leider auch die Nachfrage, der wir am wenigsten nachkommen können.“