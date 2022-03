Gesundheit : Impfzentren, Krankenhäuser, Impfbus: An diesen Stellen kann man sich aktuell in der Region impfen lassen

Foto: dpa/Christian Charisius

Impfen, impfen, impfen: Das fordern Bundes- und Landesregierung, um die aktuelle vierte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Wir fassen zusammen, wo das im Raum Trier, der Eifel und an der Mosel möglich ist.

Impfen in und rund um Trier

Die Hauptanlaufstelle für alle Impfwilligen im Raum Trier ist das Impfzentrum Trier im Messepark.

Die Terminvergabe funktioniert entweder telefonisch unter 0800/5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de. An einigen Tagen wird auch ohne Termin geimpft. Für die Impfung mit „Novavax“ ist ein Termin nötig.

Informationen unter www.trier.de/impfen

Impfen im Landkreis Vulkaneifel

Bürger aus dem Landkreis Vukaneifel haben donnerstags, freitags und samstags von 8.15 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich bei der Impfstelle des Landkreises Vulkaneifel in der Markt- und Messehalle Hillesheim impfen zu lassen. Termine unter www.vulkaneifel.de/buergerservice-verwaltung/corona/impfstelle-vulkaneifel/impfstelle-vulkaneifel.html oder telefonisch unter 06592/933-500 (montags bis samstags von 8.15 bis 16 Uhr).

Impfen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Das Impfzentrum in der Schlossstraße in Wittlich ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 8.30 Uhr von 16 Uhr offen. Terminregistrierungen auf impftermin.rlp.de/ sowie über die Hotline 0800/5758100.

Impfzentrum Bitburg Das vom Eifelkreis Bitburg-Prüm in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm betriebene Landesimpfzentrum am Wasserturm in Bitburg ist mittwochs von 17 bis 21 Uhr und freitags, samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Terminvergabe funktioniert entweder telefonisch unter 0800/5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de

Weitere Impfmöglichkeiten in der Eifel und im Landkreis Trier-Saarburg

Marienhaus Klinikum Eifel (Bitburg): Impfungen dienstags und donnerstags, 12 bis 16 Uhr. Eingang über das Wohnheim, An der Südschule 2.

Marienhaus Klinikum Eifel (Gerolstein): Impfungen montags und mittwochs, 12 bis 16 Uhr).

Erst- und Zweitimpfungen erfolgen nach Voranmeldung unter Telefon 06561/644444 (montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr). Unter dieser Hotline können sich Impfwillige auch für den Pieks im Gerolsteiner Klinikum anmelden.

Das Impfzentrum Trier bietet jeden Mittwoch Impfungen gegen das Coronavirus nach vorheriger Terminvereinbarung in Hermeskeil an. Von 9 bis 17 Uhr erhalten Bürger ab 18 Jahren die Erstimpfung, die Zweitimpfung oder die Auffrischungsimpfung. Für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren ist die Impfung nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person möglich. Ab 16 Jahren ist eine Einverständniserklärung vorzulegen (online abrufbar unter (https://impftermin.rlp.de). Impfungen von Kindern unter zwölf Jahren sind aktuell nicht vorgesehen.

Terminbuchung auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hermeskeil: www.hermeskeil.de

Mutterhaus der Borromäerinnen Trier: Ab dem 24. Januar bietet das Klinikum jeden Montag eine regelmäßige Impfsprechstunde an, in der Impfungen verabreicht werden. Die Terminvergabe über das Impftelefon erfolgt unter der Telefonnummer 0651/947-84608 (montags und dienstags jeweils von 13 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 13 bis 14.30 Uhr).

Die Impfsprechstunde findet immer montags von 8 bis 11.30 Uhr in den Räumen des Medizinischen Versorgungszentrums im Klinikum Mutterhaus Mitte statt (Feldstraße 16, Haupteingang) statt.

Ab dem 7. Februar gilt das Angebot der Impfsprechstunde auch für Kinder ab fünf Jahren.

Zum Impftermin müssen ein unterzeichneter Aufklärungsbogen und der Personalausweis mitgebracht werden.

Wie man herausfindet welche Ärzte Impfungen anbieten

Zahlreiche niedergelassene Ärzte bieten Impfungen an. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz stellt zudem eine Liste mit Ärzten zur Verfügung, die auch Fremdpatienten impfen. Die Liste ist verfügbar im Internet unter der Adresse www.kv-rlp.de/praxis/coronavirus/impfung/. Weitere Informationen bekommt man bei der KV-Hotline unter Telefon 116117.

Die Stadt Trier bietet für Personen ab zwölf Jahren an mehreren Tagen und an verschiedenen Orten Impfen ohne Termin mit BioNTech und Moderna an. Möglich sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen. Mitzubringen sind ein Ausweis oder Aufenthaltstitel, bei Boosterimpfungen der Impfnachweis der vorherigen Impfungen, wenn vorhanden der Impfausweis und eine Krankenkassenkarte:

Impfmobil von Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg

Dienstag, 22. März, 10 bis 13.30 Uhr, Langer Markt in Hermeskeil. 14.30 bis 18:00 Uhr vor dem Kaufland in Hermeskeil.

Mittwoch, 23. März, 10 bis 18 Uhr vor dem Rewe Saarburg.

Donnerstag, 24. März, 10 bis 13.30 Uhr auf dem Stockplatz Trier. 14.30 bis 18 Uhr vor neuapostolische Kirche in Trier-Nord, Theobaldstraße 13.

Freitag, 25. März, 10 bis 18 Uhr auf dem Kornmarkt in Trier.

Die Termine des Impfbusses:

Dienstag, 22. März,Geschwister-Scholl-Schule, Boorwiese 11, 54439 Saarburg (10 – 17 Uhr).