Pandemie : Corona-Impfzentrum in Trier schließt

Das Impfzentrum Trier schließt am 14. Mai. Foto: Rainer Neubert Foto: Rainer Neubert

Trier Weil die Nachfrage nach Corona-Impfungen weiter zurückgeht, wird der Betrieb in den Impfzentren reduziert. Das Impfzentrum in Trier schließt am 14. Mai

Das Corona-Impfzentrum im Trierer Messepark wird zum 14. Mai schließen. Das kündigt das Land auf der Impfregistrierungseite impftermine.rlp.de an. Dort heißt es: „Das Impfzentrum Trier stellt zum 14. Mai den Betrieb ein. Personen, die dies betrifft, werden bereits bei der Registrierung einem anderen Impfzentrum zugeordnet bzw. können im Registrierungsformular ein alternatives Impfzentrum wählen.“ Auch der Betrieb in anderen Impfzentren im Land wird reduziert.