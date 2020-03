Corona : Positive Erfahrungen in Krisenzeiten

Kleines Dankeschön an das Mutterhaus-Team im Corona-Zentrum: Konstantin Rohr überreicht einen Blumenstrauß an Heike Müller. Foto: Roland Morgen

Trier Im Corona-Zentrum im Messepark und in der Fieberambulanz Ehrang ist auch am Dienstag der Andrang groß. Aber die Mitarbeiter haben trotz viel Arbeit auch Grund zur Freunde.

Arbeit gibt es genug. Im gemeinsamen Corona-Zentrum von Mutterhaus, Brüderkrankenhaus und Stadt geht es am Dienstag genau so weiter wie am Eröffnungstag. Wurden am Montag bis 20 Uhr insgesamt 200 Abstriche genommen, sind es laut Organisationsleiter Alois Deller am Dienstag bis 16 Uhr knapp 100, zwei Personen wurden zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus geschickt.