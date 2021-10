Aktuelle Zahlen : Zwei neue Corona-Fälle in der Stadt Trier – Impfbus hält am Dienstag in Temmels

Trier/Temmels Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg meldet am Montag zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus – beide aus der Stadt Trier. Außerdem: Hier hält am Dienstag der Impfbus in Temmels:

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen beträgt nun 8432 (3376 in der Stadt Trier und 5056 im Landkreis). Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit in Trier bei 40,6 und im Landkreis bei 21,9.

So viele Menschen haben sich pro Verbandsgemeinde infiziert

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden (VG): VG Hermeskeil: 758 , VG Konz: 1261, VG Ruwer: 488, VG Saarburg-Kell: 1257, VG Schweich: 728, VG Trier-Land: 564

Insgesamt werden noch vier Patientinnen und Patienten aus der Region stationär behandelt. Die Zahl der akut Infizierten liegt bei 165 Personen – einer weniger als am Freitag. Diese verteilen folgendermaßen: 86 im Landkreis und 79 in der Stadt Trier.

Impfbus hält am Dienstag in Temmels

Wie Thomas Müller, Pressesprecher des Kreis-Gesundheitsamtes, mitteilt, hält der Impfbus am morgigen Dienstag, 5. Oktober, auf dem Norma-Parkplatz in Temmels an der Bahnhofstraße.