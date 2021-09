Pandemie : Die Corona-Werte in Trier und Trier-Saarburg - Patient aus dem Landkreis gestorben

Die Corona-Werte in Trier und Trier-Saarburg - Patient aus dem Landkreis gestorben

Trier In Trier und Trier-Saarburg gibt es drei Neuinfektionen. Ein Patient aus dem Landkreis ist gestorben. Die Inzidenzen im Überblick.

Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg drei weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – zwei aus der Stadt Trier und einer aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen 8172 (3249 in der Stadt Trier und 4923 im Landkreis Trier-Saarburg).

Kreis und Stadt in Warnstufe 1

Nach der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz verändert sich eine Warnstufe, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in der Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen.