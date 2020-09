Gesundheit : Corona-Infektionen am Klinikum Mutterhaus Mitte, nicht in Nord

Corona-Infektionen am Klinikum Mutterhaus Mitte, nicht in Nord

Trier Die beiden positiv auf das Corona-Virus getesteten Pflegekräfte haben auf einer psychiatrischen Station des Klinikums Mutterhaus Mitte gearbeitet. Das Klinikum Mutterhaus Nord (ehemaliges Elisabeth-Krankenhaus) ist nicht betroffen. Ein Fehler in der Printveröffentlichung des Trierischen Volksfreunds hat bei Patienten zu Irritationen geführt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Insgesamt sechs neue Infektionen hat das Gesundheitsamt Trier am am Mittwoch gemeldet. Betroffen sind die Jahrgangsstufe 13 des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, die beiden Seniorenheime St. Elisabeth im Böhmerkloster in Trier und Niederweiler Hof in Trierweiler sowie eine Station in der Erwachsenenpsychiatrie/-psychotherapie des Klinikums Mutterhaus Mitte. Als Illustration zu der Berichterstattung dazu in der Printausgabe ist ein Foto des Klinikums Mutterhaus Nord gewählt worden. Dieses Haus ist nicht betroffen.