Pandemie : Warum die Corona-Infektionszahlen in Trier und Umland steigen

Foto: dpa/Oliver Berg

Trier/Hermeskeil Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag insgesamt 21 neue Fälle registriert. Die wachsenden Inzidenzen führt die Behörde auf Fälle von Mutationen zurück.

16 Neuinfektionen am Montag, 25 am Dienstag, 39 am Mittwoch und weitere 21 am Donnerstag: Das ist die Corona-Bilanz des Gesundheitsamts für die Stadt Trier und den Kreis Trier-Saarburg in den vergangenen Tagen. Durch die vielen Neuinfektionen sind auch die für mögliche Lockerungen beim Lockdown entscheidenden Sieben-Tage-Inzidenzen wieder angestiegen: In Trier, wo am vergangenen Donnerstag noch 20,6 Infektionen pro 100 000 Einwohner registriert worden waren, waren es an diesem Donnerstag 43,9. Im Landkreis liegt der Wert sogar bei 73,6.

Diese offensichtliche Verschlechterung der Corona-Lage erklärt das Gesundheitsamt mit der steigenden Anzahl der Infektionen mit mutierten Varianten des Coronavirus. Bei den positiven PCR-Tests der vergangenen Tage konnte insgesamt 39-mal eine Virus-Mutante nachgewiesen werden – 33-mal im Landkreis, sechsmal in Trier. Bis Mittwoch hatte das Gesundheitsamt nur zehn Fälle mit mutierten Viren registriert. Somit hat sich die Zahl innerhalb eines Tages fast vervierfacht.

Info Teststation Messepark nur samstags offen (red) Ab sofort hat die Corona-Teststation im Trierer Messepark nur noch samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das hat die Stadt Trier mitgeteilt. Bisher war die Teststation auch mittwochs geöffnet. Grund für die Einschränkung der Öffnungszeit ist die gesunkene Nachfrage. Weitere Testmöglichkeiten in Trier finden sich im Internet unter www.trier.de/corona. Sollte sich die Lage ändern und es wieder gestiegenen Bedarf an Testmöglichkeiten geben, ist die Stadt als Betreiberin der Teststation nach eigenen Angaben in der Lage, diese kurzfristig wieder hochzufahren.

In den meisten dieser Fälle handele es sich um die britische Mutation (B.1.1.7.), sagt Thomas Müller, Sprecher des Gesundheitsamts, im Gespräch mit dem TV. Einige Mutationen seien noch nicht genau spezifiziert worden.

Die nachgewiesenen Fälle mit Mutanten stammen nicht vom vorhergehenden Tag, sondern von früheren Proben. Das Virus an sich kann innerhalb eines Tages in einem Trierer Labor nachgewiesen werden. Um die positive Corona-Probe auf mögliche Mutationen zu prüfen, muss sie in Speziallabore außerhalb Triers geschickt werden. Deshalb dauert der Nachweis von Mutanten zwei bis drei Tage (der TV berichtete).

Ebenfalls betroffen von Corona-Infektionen sind fünf Kitas, zwei in der Stadt Trier und drei in den Verbandsgemeinden Konz sowie Saarburg-Kell. Dort hat das Gesundheitsamt insgesamt acht Fälle bei Erziehern und Kindern registriert. Grundschulen seien zurzeit nicht betroffen, sagt Müller mit Blick darauf, dass die Landesregierung am 22. Februar dort den Wechselunterricht starten möchte. Allerdings gibt es zwei Corona-Fälle in weiterführenden Schulen in Hermeskeil. In der Hochwald-Stadt verzeichne das Amt zurzeit ohnehin einen Infektionsschwerpunkt.

Müller versichert auf TV-Nachfrage, dass das Gesundheitsamt zurzeit keine Probleme habe, die Kontakte nachzuverfolgen. Das Amt sei derzeit personell so aufgestellt, „dass wir es gut schaffen“. Die Behörde könne – wenn die Zahlen weiter stiegen – auch noch mehr Fälle bearbeiten.

Bei den aktuellen Fällen seien die Infektionen auf das berufliche und familiäre Umfeld zurückzuführen. Die wenigen Infektionen bei den Gladiators, dem Trierer Basketballteam, spielten bei den hohen Inzidenzen keine Rolle, sagt Müller. Auch Seniorenheime blieben weiterhin größtenteils verschont von Corona. Zurzeit seien in Heimen nur drei aktive Fälle verzeichnet.