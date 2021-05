Aktuelle Fallzahlen : Corona-Inzidenz liegt weit unter 100, Zahl der Infizierten sinkt in Trier und Trier-Saarburg

Corona-Inzidenz liegt weit unter 100, Zahl der Infizierten sinkt in Trier und Trier-Saarburg

Trier Hier sind die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg.

49 Neuinfektionen im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier meldet das Gesundheitsamt Trier für das Wochenende. Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 23 Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet – 14 aus dem Landkreis und neun aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nunmehr 6618 (2514 in der Stadt Trier und 4104 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Wert der 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner hat am Sonntag laut Angaben des Robert-Koch-Institutes für die Stadt Trier bei 86,1 und für den Landkreis Trier-Saarburg bei 70,3 gelegen. Die Werte hatten am Samstag bei 82,5 für die Stadt Trier und 69,6 für den Landkreis Trier-Saarburg gelegen.

Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter und liegt aktuell bei 587. Am Freitag hatte dieser Wert noch bei 623 gelegen. Diese aktuell Infizierten verteilen sich wie folgt: 366 im Landkreis und 221 in der Stadt Trier. Zwölf Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.