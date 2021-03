Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Regeln : Inzidenz zu hoch - Zurück zum Termin-Shopping - Der Trierer Einzelhandel gibt nicht auf

Weil die Zahl der gemeldeten Infektionen steigt, müssen Kunden sich ab Samstag in den Trierer Geschäften wieder ankündigen. Foto: Roland Morgen

Trier Ab Samstag geht’s auch in Trier zurück zum Termin-Shopping. Was sich sperrig anhört, ist allerdings gar keine allzu hohe Hürde: Wer kaufen oder auch nur bummeln will, der ist in den Läden willkommen.