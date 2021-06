Corona : Dritter Tag in Folge: Keine Neuinfektion in Trier

Dritter Tag in Folge: Keine Neuinfektion in Trier

Trier Im Landkreis Trier-Saarburg gab es bereits seit sechs Tagen keine Neuinfektion mehr. Die genauen Zahlen im Überblick.

Wie bereits in den vergangenen beiden Tagen wurde dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg auch am heutigen Sonntag keine weitere Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen bleibt bei 7189 (2749 in der Stadt Trier und 4440 im Landkreis Trier-Saarburg).