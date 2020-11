Pandemie : Corona-Kontrollen am Wochenende - Polizei Trier zieht positives Fazit

In der Trierer Innenstadt gilt Maskenpflicht. Die Polizei attestiert der Bevölkerung im Blick auf die Einhaltung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Solidarität. Foto: TV/Polizei

Trier/Saarburg Die Polizei attestiert der Bevölkerung nach dem Corona-Kontrollwochenende ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Solidarität. Ermahnungen waren aber auch nötig.

Die Polizei hat in der Region von Freitag, 6. November, bis Sonntag, 8. November, die Einhaltung der pandemiebedingten Auflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen in der Öffentlichkeit verstärkt kontrolliert. Vielfach fanden die Kontrollen als gemeinsame Einsätze mit den originär zuständigen Ordnungsämtern statt.

In der Summe zählten die Polizeibeamten über das gesamte Wochenende 204 Verstöße, bei denen in 159 Fällen die Mund-Nasen-Bedeckung nicht oder nicht richtig getragen worden sei. In weiteren 37 beanstandeten Situationen hielten Angetroffene laut Mitteilung der Polizei den erforderlichen Mindestabstand nicht ein. Der weit überwiegende Teil der Angesprochenen habe sich einsichtig gezeigt und sich nach der Kontrolle an die vorgeschriebenen Regeln gehalten.