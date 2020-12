Trier/Saarburg : Polizei: Bürger akzeptieren Corona-Beschränkungen

Foto: TV/Harald Jansen

Trier/Saarburg Nach der Amokfahrt in der Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember waren Polizeibeamte verstärkt in den Innenstädten unterwegs, um für die Sicherheit der Bürger zu sorgen und ansprechbar zu sein. Zudem kontrollierte die Polizei, häufig gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsämtern, die Einhaltung der geltenden Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.