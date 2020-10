Pandemie : Die Botschaft: Oben ohne kostet 50 Euro

Beamte der Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamts sind beim Kontrolltag in Betrieben und an Bushaltestellen unterwegs. Wie in diesem Geschäft im Bahnhofsgebäude gibt es dabei oft keine Beanstandungen. Foto: TV/Harald Jansen

Trier In Trier haben Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert. Vor allem an Bushaltestellen gibt es Verbesserungsbedarf.

Der eine oder andere Bahnfahrer oder Busgast wird sich am Mittwochmorgen sicher gefragt haben, was denn da Außergewöhnliches passiert ist. Ein ganzer Trupp von Polizei und Ordnungsamt sammelt sich auf dem Trierer Bahnhofsvorplatz. Nein, etwas Außergewöhnliches ist nicht geschehen. Nur Corona. Und die Infektionen mit dem Virus sind inzwischen zu so etwas wie einem ständigen Begleiter im Alltag geworden. Wie gesagt: Die Gruppe Uniformierter fällt so sehr auf, dass irgendwann jeder kapiert hat, dass er eine Maske tragen muss, wenn er an einer Bushaltestelle wartet. Und irgendwie dürfte auch jeder mitbekommen haben, dass landesweit kontrolliert wird, ob ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Wer das nicht tut, ist 50 Euro los. Denn so viel wird fällig, wenn man bewusst oder unbewusst ohne Mund-Nasen-Schutz rumläuft.

Es sei ihnen durchaus bewusst, dass die Uniformen auffallen, sagt Markus Hettinger vom Ordnungsamt der Stadtverwaltung Trier, der mit Kollegin Stephanie Schneider unterwegs ist. „Es geht vor allem auch darum, Bürger gezielt anzusprechen und zu informieren“, sagt Hettinger. Wie notwendig diese Ansprache ist, zeigt eine Begegnung mit einem Taxifahrer. Er selbst trage normalerweise keine Maske, weil er sonst Ärger mit der Polizei bekommt, sagt er im Gespräch mit dem TV, ehe die Streife vom Ordnungsamt hinzukommt. Denn laut Straßenverkehrsordnung dürfen Autofahrer nicht ihr Gesicht verhüllen. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden jedoch derzeit eher nicht geahndet. Auch manche Fahrgäste weigerten sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Einige hätten auch Atteste, dass sie von der Maskenpflicht befreit sind.

Und wie klappt das mit den Masken in Geschäften? „Manchmal müssen wir etwas sagen“, berichtet eine Verkäuferin. Doch dann klappe es gut. Das liegt möglicherweise auch daran, dass der Betrieb im Bahnhofsgebäude liegt. Und da gilt grundsätzlich Maskenpflicht.

Außerhalb der Gebäudes in einem Geschäft in Sichtweite der Ankunftshalle hat eine Verkäuferin andere Erfahrungen gemacht als ihre Kollegin. „Die sagen, dass sie nur gerade schnell etwas brauchen und sie schnell wieder gehen würden“, sagt die Frau. Diskussionen seien meist zwecklos.

Der Bahnhofsvorplatz ist nur einer der Orte, an dem Ordnungsamt und Polizei in Sachen Corona-Regeln unterwegs sind. Auch die Haltestellen Treviris-Passage, IGS und Spitzmühle werden kontrolliert. Zum Ergebnis sagt Michael Schmitz, Sprecher der Stadtverwaltung: „Am häufigsten war die Nichtbeachtung der Maskenpflicht an den Haltestellen, wo aber ebenfalls das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben ist.“

Besuch von der Streife gibt es beim Kontrolltag auch in Gewerbebetrieben – beispielsweise im Trierer Alleencenter. Vereinzelt sprechen die Mitarbeiter des Ordnungsamts dort Käufer an, die trotz entsprechender Durchsagen keine Masken tragen. In mehreren Spielhallen stellen die Beamten am Mittwoch ebenfalls keine größeren Verstöße fest. Ein Fitnessstudio muss bei der Hinweisbeschilderung nachbessern.

Ordnungsdezernent Thomas Schmitt ist mit den ersten Ergebnissen der Kontrollen zufrieden, mahnt jedoch angesichts steigender Fallzahlen auch in Trier zur großen Vorsicht: „Generell halten sich die Triererinnen und Trierer sehr gut an die vereinbarten Regeln. Wir dürfen aber nicht nachlässig werden, um die Ausbreitung der Pandemie im Griff zu behalten.“

Seit Dienstag ist die Stadt Trier aufgrund erhöhter Sieben-Tage-Inzidenz vom Land im „Corona Warn- und Aktionsplan RLP“ im gelben Bereich eingestuft worden (siehe weiterer Text unten). Das erfordert noch keine strengeren Maßnahmen vor Ort, aber eine erhöhte Aufmerksamkeit. Schmitt: „Viele der jüngsten Fälle resultieren aus privaten Feiern und der Ansteckung im familiären Umfeld. Auch dabei bitten wir deshalb um strikte Einhaltung der Regeln und besondere Achtsamkeit.“