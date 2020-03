Trier : Wertschätzung der leckeren Art

Trier Von der Kanzlerin empfohlen und gleich beherzigt: Einfach mal Danke sagen – mit kostenlosem Essen und Törtchen für gute Geister im Corona-Stress.

Die Kühlhäuser sind voll, die Gaststätten aber leer. Was also tun mit verderblichen Lebensmitteln? Das Team vom Paulaner-Wirtshaus und dem Restaurant Bagatelle ist am Mittwochabend auf eine originelle Idee gekommen: „Lasst uns etwas für die Leute von Synlab machen“, schlug Christoph Kaiser, Küchendirektor beider Gaststätten vor – und lief damit offene Türen ein. Sowohl bei Chefin Carmen Thonet als auch bei dem medizinischen Labordienstleiter, der an seinem Sitz in der Trierer Feldstraße via Drive-in-Verfahren Corona-Tests vornimmt (der TV berichtete).