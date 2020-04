Info

Nach der Schließung der Kitas Mitte März galt für Erzieher und Erzieherinnen Anwesenheitspflicht. Das und der geringe Bedarf an Notbetreuung führten dazu, dass in einigen Einrichtungen der gesamte Mitarbeiterstab saß – ohne ein einziges Kind zur Betreuung. Die Gewerkschaft Verdi forderte daher die Aufhebung der Anwesenheitspflicht. Die Schließung der Kitas angesichts der Corona-Krise sei richtig. „Es ist aber verantwortungslos, wenn in dieser Situation einige Träger verlangen, dass das gesamte Team in der Kita ist, obwohl nur sehr wenige Kinder den Notdienst beanspruchen“, erklärte die Gewerkschaft. Mittlerweile ist die Anwesenheitspflicht gelockert: „Die städtischen Beschäftigten, die nicht aktiv für die Betreuung in den Kitas eingesetzt werden, wurden mit Arbeitsaufträgen ausgestattet, die in Heimarbeit erledigt werden“, teilt das Trierer Jugendamt mit. Auch die kirchliche Kita gGmbH, die die meisten Einrichtungen in Stadt und Umland betreibt, erklärt, dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von zu Hause arbeiten können. Schließlich falle neben der praktischen Betreuung in den Kitas „auch viel Dokumentationsarbeit und schriftliche Vor- und Nachbereitungen“ an. Nun bestehe die Möglichkeit, „sich diesem Teil der Arbeit intensiv und in Ruhe zu widmen“. Dazu gehöre die Erstellung und Überarbeitung von Konzepten, die Vorbereitung von Elterngesprächen und die Pflege des Standorthandbuchs mit den darin enthaltenen Prozessbeschreibungen. Darüber hinaus könnten die Erzieher und Erzieherinnen „zum Beispiel Fachliteratur lesen und Onlineseminare absolvieren“ und Spielideen entwickeln, um die Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, zu unterstützen, teilt die Kita gGmbH mit.