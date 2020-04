Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Stadtrat zieht um in die Europahalle

Der Stadtrat wird im Mai statt im großen Sitzungssaal im Rathaus in der Europahalle tagen. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier Die April-Sitzung ist ausgefallen, im Mai will der Trierer Stadtrat wieder tagen – allerdings nicht im Rathaus und möglicherweise ohne die älteren Fraktionsmitglieder.

„Großer Rathaussaal“: So heißt die ehemalige Kirche, die ans Rathaus am Augustinerhof angebaut ist und in der üblicherweise der Trierer Stadtrat tagt. Doch „groß“ ist in diesen Zeiten relativ. Für die Stadtratssitzung im Mai ist der große Rathaussaal jedenfalls zu klein: Denn die 56 Frauen und Männer des Rats sitzen dort Schulter an Schulter an ihren Tischen, die im Halbrund um den erhöhten Bereich des Stadtvorstands stehen. Mindestabstand von 1,5 Metern, um sich möglichst nicht gegenseitig mit dem Coronavirus anzustecken? Nicht machbar.

Die für den 22. April terminierte Stadtratssitzung ist deshalb ausgefallen – genau wie alle anderen Sitzungen der städtischen Ausschüsse und der Ortsbeiräte. Der Schutz vor Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus hatte Vorrang. Doch im Mai wollen zumindest der Stadtrat und der Steuerungsausschuss, in dem alle wichtigen Themen vorberaten werden, wieder tagen. Allerdings in ungewohnter Form und an einem anderen Ort.

Info Kreistag sucht Ausweichquartier Der Kreisausschuss des Kreistags Trier-Saarburg kommt am Montag, 4. Mai, zu einer Sitzung zusammen. „Der Kreisausschuss hat 15 Mitglieder, der Sitzungssaal 250 Quadratmeter, die Abstandsregeln können also gut eingehalten werden“, sagt Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Die Sitzung sei notwendig, da wichtige Beschlüsse anstünden, die Landrat Günther Schartz nicht per Eilentscheidung erledigen könne, zum Beispiel Personalangelegenheiten. Auf der Tagesordnung steht auch der Antrag der Grünen „Einführung der Biotonne“. Den Antrag habe man formal auf die Tagesordnung aufnehmen müssen. „Der Kreisvorstand wird aber in der Sitzung vorschlagen, dass dieser Antrag auf eine spätere Sitzung verschoben wird“, sagt Müller. Beraten werden solle nur, „was zwingend notwendig ist“. Wann der Kreistag zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, steht noch nicht fest. Die 50 Mitglieder des Gremiums könnten zurzeit definitiv nicht im üblichen Sitzungssaal untergebracht werden, ohne die Abstandsregeln zu unterlaufen, erklärt Müller. „Deswegen suchen wir noch nach einem Ausweichquartier.“ Bei der noch nicht terminierten Kreistagssitzung wird wohl allerdings nicht nur der Ort neu sein: „Wir überlegen auch, in welcher Form die Sitzung dann stattfinden kann. Das Problem: Wenn der Kreistag etwa in kleinerer Besetzung tagen soll, müsste das der Kreistag in Komplettbesetzung erst entscheiden.“ Dass das per sogenanntem Umlaufverfahren – einer Abstimmung per E-Mail – erledigt werden könnte, werde derzeit von den kommunalen Spitzenverbänden gefordert, sei aber noch nicht vom Land genehmigt.

Standen im Stadtrat bei den Vor-Corona-Sitzungen häufig Dutzende Tagesordnungspunkte zur Beratung an, soll die Mai-Sitzung „sehr konzentriert“ werden, erläutert Rathaus-Pressesprecher Michael Schmitz auf Nachfrage des Trierischen Volksfreunds. Auf die Tagesordnung kämen daher nur „Beschlüsse, die dann unbedingt nötig sind“, sagt Schmitz.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe hat die Angelegenheit mit dem Ältestenrat besprochen, dem jeweils die Vorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Fraktionen angehören. Nicht nur darüber, dass die Sitzung möglichst kompakt gehalten werden soll, ist man sich einig, sondern auch darüber, dass das Treffen nicht wie üblich im großen, kleinen Rathaussaal stattfinden kann. Die Ratssitzung am Dienstag, 26. Mai, wird daher in die Europahalle am Viehmarktplatz – also nahezu vis-à-vis des Rathauses – verlegt.

Aber nicht nur der Ort, auch die Form könnte anders sein: Denn statt den Rat komplett tagen zu lassen, kann sich Oberbürgermeister Leibe auch vorstellen, dass nur jeweils die Hälfte der jeweiligen Fraktionsmitglieder anwesend sind.

„Der Oberbürgermeister hat die Halbe-Stadtrat-Version auch deshalb ins Rennen gebracht, da ja ein Teil der Mandatsträger schon der älteren Generation und damit der Risikogruppe angehört“, erklärt Rathaus-Sprecher Schmitz.

Die Entscheidung, ob der Rat in Komplettbesetzung tagt oder reduziert, muss letztlich allerdings der Rat selbst treffen. In der ersten Mai-Woche sollen die Fraktionen ihre Entscheidung dem Rathaus mitteilen.

Der Steuerungsausschuss tagt bereits am Dienstag, 19. Mai, und zwar wie üblich im Rathaussaal. Denn dieser Ausschuss hat inklusive Oberbürgermeister Leibe nur 18 Mitglieder, für die der Saal auch mit Abstandsregeln ausreichend Platz bietet.

Aus Sicht der Verwaltung reicht es übrigens auch bei wichtigen Themen aus, wenn nur Steuerungsausschuss und Stadtrat diskutieren und abstimmen. Normalerweise geben dagegen auch die von den Themen betroffenen Ortsbeiräte ihr Votum im Vorfeld ab. Auch die jeweiligen Fachausschüsse – bei Bauangelegenheiten etwa der Dezernatsausschuss IV – beraten normalerweise vor der letztlichen Beschlussfassung im Rathaus die Themen.

„Aus Sicht der Verwaltung ist es nicht notwendig, die Ausschüsse im Vorfeld tagen zu lassen“, erläutert Schmitz. Ob das auch für die Ortsbeiräte gilt, werde derzeit noch rechtlich geprüft. Telefonkonferenzen stattfinden zu lassen, bei denen Ausschüssen oder Beiräten dann ihre Beschlüsse fassen könnten, ist offenbar keine Alternative. „Denn das hätte wohl keine Rechtsverbindlichkeit“, meint Schmitz.

Eine besondere Stellung hat der Jugendhilfeausschuss. Denn dieser ist nicht nur mit Kommunalpolitikern besetzt, sondern auch mit Vertretern von sozialen Einrichtungen und Trägern. In diesem Fall könne der Stadtrat Beschlüsse nicht einfach übernehmen. Allerdings stünden im Bereich der Jugendhilfe derzeit auch keine notwendigen Entscheidungen an, die sofortige Beschlüsse nötig machen würden.