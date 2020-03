Tiere : Corona-Krise trifft Trierer Tierheim erheblich

Trier/Saarburg Das Virus und seine Folgen bedroht auch das Tierheim Trier. Events wurden abgesagt, die Spenden sind drastisch eingebrochen, Helfer kommen nicht mehr auf das Gelände.

Am 4. April wäre eigentlich der Osterbasar des Trierer Tierheims in Zewen über die Bühne gegangen, aber auch das Tierheim wurde für Außenstehende geschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und um das Personal zu schützen. Wie für viele Betriebe ist das auch für diese Einrichtung existenzbedrohend, denn durch Events wie den Osterbasar kommt viel Geld herein. 650 000 Euro kostet der Betrieb des Tierheims mit seinen zehn Festangestellten pro Jahr. Und diese Summe kommt nur durch Mitgliedsbeiträge und vor allem Spenden herein.