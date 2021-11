Quarantänen in Kitas&Schulen : Wie sich die Corona-Lage in Trier und im Kreis Trier-Saarburg zuspitzt

Corona-Tests gehören inzwischen zum Schulalltag dazu. Foto: dpa Foto: dpa/Nicolas Armer

Trier Quarantänen an zwei Schulen und in zwei Kindergärten, in etlichen weiteren Einrichtungen gibt es Erkrankungen: Wie die Lage rings um Trier nach dem Infektionsschub am Wochenende aussieht.

139 Corona-Neuinfektionen gab es seit Freitag in der Stadt Trier (54) und im Kreis Trier-Saarburg (87). Die Lage in der Stadt Trier sowie im Kreis Trier-Saarburg spitzt sich gerade zu. Die Inzidenz im Kreis liegt bei 109. In der Stadt scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis auch dort die 100-Marke überschritten wird. Auch die Hospitalisierungsinzidenz – das heißt die Zahl derjenigen, die innerhalb von sieben Tagen wegen einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus mussten – nähert sich der kritischen Marke von 5 an. Sie ist am Wochenende von 2,8 auf 4,3 gestiegen. Der Anteil der Covid-Patienten an den Intensivkapaziäten ist auf 5,13 Prozent angewachsen. Die kritische Marke liegt bei diesem Wert bei sechs Prozent. Insgesamt werden zurzeit 17 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt.

Sollten zwei von drei kritischen Werte drei Tage in Folge überschritten werden, fielen sowohl der Kreis als auch die Stadt in die nächste Corona-Warnstufe. Eine Folge wäre beispielsweise laut der rheinland-pfälzischen Corona-Ampel, dass Schüler von weiterführenden Schulen wieder Masken im Unterricht tragen müssten.

Wo es Infektionen gibt

Und derzeit scheint einer der Infektionsschwerpunkte in der Region tatsächlich in Schulen zu liegen. Thomas Müller, Pressesprecher des Gesundheitsamts Trier/Trier-Saarburg, sagt im Gespräch mit dem TV: „Es ist schon breit gestreut, das muss man schon sagen.“

An 37 Schulen in Trier und Trier-Saarburg seien Coronafälle registriert worden. Betroffen sind demnach 17 Grundschulen und 20 weiterführende Schulen. An den meisten Schulen handele es sich jedoch um Einzelfälle, in denen keine weiterführenden Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen, weil die Hygienemaßnahmen griffen. Nur in einer Grundschule in der VG Konz sowie einer weiterführenden Schule in der VG Schweich habe das Gesundheitsamt jeweils eine ganze Klasse in Quarantäne schicken müssen.

Laut Müller wurden im Kreisgebiet auch Corona-Fälle in acht Kitas registriert. Bei den Kindertagesstätten seien eine Gruppe aus der VG Ruwer sowie eine Gruppe aus der VG Konz in Quarantäne.

Allgemein erläutert der Pressesprecher, dass die Sechs- bis Neunjährigen im Gesamtverlauf der Pandemie einen Anteil von vier Prozent bei den Erkrankten gestellt hätten. Derzeit seien zehn Prozent der Erkrankten zwischen sechs und neun Jahre alt. 14 Prozent der derzeit 468 positiv Getesteten seien zehn bis 19 Jahre alt (vorher elf Prozent). Schulkinder machen somit zurzeit etwa ein Viertel der Infizierten aus.

Müller betont aber auch: „Die Alterszusammensetzung geht wieder nach oben.“ Im Sommer habe das Durchschnittsalter bei 39 Jahren gelegen. Inzwischen steckten die infizierten Kinder aber vermehrt Erwachsene in ihrem Umfeld an.

Party als Ursache

Eine Party ist laut Kreisverwaltung Grund für einen markanten Anstieg der Infektionen in der Verbandsgemeinde Schweich. Dort waren am Samstag und Sonntag 20 neue Infektionen gemeldet worden. Die Hälfte dieser Infektionen ist nach Angaben des Gesundheitsamt auf eine Feier zurückzuführen. Laut TV-Informationen fand die Party im Anschluss an eine Sportveranstaltung in Schweich statt.

Heime bleiben verschont

Pressesprecher Müller hat auch eine gute Nachricht. Die Pflegeheime in Trier und Trier-Saarburg und auch die Flüchtlingsunterkünfte, die in vorherigen Corona-Wellen teils massiv betroffen waren, bleiben laut Müller in der derzeitigen Welle bisher von Infektionen verschont. Nur eine Mitarbeiterin eines Seniorenheims sei positiv getestet worden. Das habe aber nicht zu weiteren Ansteckungen geführt.

