Pandemie : Corona-Lage Trier: Live-Sprechstunde im Offenen Kanal

Trier Die Corona-Lage in Trier ist Thema einer OB-Bürgersprechstunde am Mittwoch, 28. Oktober, 20 Uhr. Sie wird live im Offenen Kanal OK54.de ausgestrahlt und läuft auch auf der Facebook-Seite von Oberbürgermeister Wolfram Leibe im Livestream.

Hintergrund sind die gestiegenen Corona-Infektionszahlen: Trier ist seit vergangener Woche im Warn- und Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz in die Alarmstufe Rot eingestuft worden. Deshalb gelten seit Samstag unter anderem eine verschärfte Maskenpflicht und Einschränkungen bei Veranstaltungen. Übertragen wird die Fragestunde aus dem Großen Rathaussaal. Fragen können Bürger direkt live über Facebook stellen (https://www.facebook.com/OBWolframLeibe) oder vorab per E-Mail an die Adresse socialmedia@trier.de