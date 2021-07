Trier : Corona macht viele Menschen arm: Insolvenzen nehmen zu

Trier Vier von zehn Haushalten haben weniger Geld im Portmonnaie. Betroffen sind vor allem Kurzarbeiter, Minijobber und Solo-Selbstständige. Laut Schuldnerberatung können viele Strom und Miete nicht mehr zahlen.

Kurzarbeit, Minijob weg, keine Veranstaltungen und Events für Solo-Selbstständige: Die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren in den Budgets der deutschen Haushalte. Fast vier von zehn Verbrauchern klagen über Einkommenseinbußen, die auf die Krise zurückzuführen sind, hat die Wirtschaftsforschung von Creditreform und Boniversum festgestellt. So hatten Ende April deutschlandweit 16,4 Millionen Haushalte weniger Geld zur Verfügung, 1,7 Millionen mehr als bei der letzten Creditreform-Befragung im Oktober 2020. Immer häufiger sind davon auch Normalverdiener betroffen. Schon jeder dritte Befragte fürchtet, in den kommenden zwölf Monaten regelmäßige oder außergewöhnliche Belastungen finanziell nicht mehr stemmen zu können – vor allem für Strom, Heizung, Miete oder Anschaffungen.

Mit dem größer werdenden Loch in der Haushaltskasse steigt auch die Zahl derjenigen, die so pleite sind, dass sie Privatinsolvenz anmelden müssen – rheinland-pfalz-weit um 79 Prozent auf 1094 innerhalb des ersten Quartals, stellt das Statistische Landesamt in Bad Ems fest. In der Stadt Trier liegt der Anstieg bei 61 Prozent, in den Landkreisen ist er im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 62 Prozent sogar noch höher, in den übrigen Kreisen liegt er darunter. Auch die durchschnittliche Verschuldungssumme liegt mit rund 42 000 Euro je Privatinsolvenz höher als zum Vorjahreszeitstichtag.

Dabei liegt diesem massiven Anstieg auch eine Gesetzesänderung zugrunde, wonach die so genannte Wohlverhaltensphase von sechs auf drei Jahre seit Januar verkürzt wurde. „Viele Verbraucher haben das Inkrafttreten des Gesetzes abgewartet“, heißt es. Bei der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas etwa in Trier begrüßt man die Gesetzesänderung: „Die vorherige Wohlverhaltensdauer von sechs Jahren war für viele eine lange Zeit“, sagt Beate Lippert, die seit 28 Jahren in der Trierer Schuldnerberatung arbeitet. Die Halbierung der Zeit habe vor allem einen „psychologischen Effekt, der Aussicht auf Besserung bietet“, sagt sie, zumal inzwischen vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Akademiker alle Bevölkerungsgruppen betroffen seien. Außerdem mache das „unwirtschaftliche Haushalten“ nur neun Prozent aller Gründe für eine Privatinsolvenz aus, Arbeitslosigkeit jedoch fast die Hälfte.