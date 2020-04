Verkehr : Masken im Bus: Wer keine hat, bekommt in Trier eine gratis

Nur, wer eine Schutzmaske trägt, darf in öffentlichen Verkehrsmitteln mitfahren. Wer keine hat, dem helfen die Stadtwerke Trier(SWT) aus. Beate Stumps (links, mit Evelyn Grünhäuser), ist eine von drei Mitarbeiterinnen, die am Montagmorgen am Hauptbahnhof Fahrgäste mit Gratis-Masken versorgt. Foto: Roland Morgen