Coronavirus : Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier/Saarburg 76 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag gemeldet worden – 56 aus dem Landkreis und 20 aus der Stadt Trier.

Aktuell gelten 396 Personen als infiziert, 200 im Landkreis und 196 in der Stadt Trier. 16 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute in der Stadt bei 110,3 und im Landkreis bei 78,3 und damit unverändert deutlich über dem Grenzwert der Alarmstufe Rot des Warn- und Aktionsplanes Rheinland-Pfalz.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt auf 1159 (472 in der Stadt Trier und 687 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden (VG): VG Hermeskeil: 123; VG Konz: 124; VG Ruwer: 46; VG Saarburg-Kell: 177; VG Schweich: 117; VG Trier-Land: 100.

Die Umgebungsuntersuchungen in zahlreichen Einrichtungen, aus denen in den vergangenen Tagen Infektionen gemeldet wurden, darunter Altenheime, Kitas und Schulen, dauern an. Aufgrund der stark steigenden Zahl von Neuinfektionen und der damit verbundenen Ermittlung von Kontaktpersonen ist die Arbeitsbelastung des Gesundheitsamtes erneut deutlich gestiegen.