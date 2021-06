Corona : Neun Neuinfektion im Landkreis und in der Stadt

Neun Neuinfektion im Landkreis und in der Stadt

Trier Trotz einiger neuer Nachweise einer Infektion mit dem Coronavirus liegen die Inzidenzwerte in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg weiter bei vergleichsweise geringen Werten.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Sonntag neun weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden – fünf aus dem Landkreis und vier aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nunmehr 7154 (2733 in der Stadt Trier und 4421 im Landkreis Trier-Saarburg).

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt am Sonntag laut Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz für die Stadt Trier bei 26,9 und für den Landkreis Trier-Saarburg bei 12,7.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 251 – 16 weniger als am Samstag. Diese verteilen sich wie folgt: 163 im Landkreis und 88 in der Stadt Trier. Ein Patient befindet sich aktuell wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.