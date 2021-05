Corona-Pandemie : Nur vier Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Nur vier Neuinfektionen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Vier weitere Infektionen mit dem Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag gemeldet – je zwei aus dem Landkreis und der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen beträgt nunmehr 7078 (2685 in der Stadt Trier und 4393 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 325 – 18 weniger als am Mittwoch. Diese verteilen sich wie folgt: 232 im Landkreis und 93 in der Stadt Trier. Sieben Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in drei Krankenhäusern versorgt.